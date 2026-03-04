Έκλεισε, προσωρινά, ο εναέριος χώρος της Κύπρου, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, με αποτέλεσμα να απογειωθούν τα ελληνικά F-16, που έχουν φτάσει στην περιοχή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα ελληνικά F-16 απογειώθηκαν προς αναγνώριση και πιθανή αναχαίτιση του ύποπτου αντικειμένου, το οποίο, κατά τις πληροφορίες, φαίνεται να ερχόταν από τον Λίβανο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το βίντεο από την απογείωση των ελληνικών μαχητικών.

Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 pic.twitter.com/fkme86Aop4 — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 4, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, λόγω του περιστατικού σήμανε συναγερμός στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια.

Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 και το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του.

Λόγω του κλεισίματος, πτήση της Aegean με προορισμό τη Λάρνακα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Πλέον, ο εναέριος χώρος της νήσου είναι και πάλι ανοιχτός και πραγματοποιούνται κανονικά πτήσεις.