Κλίμα αβεβαιότητας στην Κύπρο: Οι πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα, άδεια τα ράφια

Κλίμα αβεβαιότητας επικρατεί στην Κύπρο, με τους πολίτες να αγωνιούν από τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το philenews.com, ορισμένοι σπεύδουν μαζικά να «στοκάρουν» βασικά αγαθά με τα ράφια να αδειάζουν.

Την αγωνία για τον πόλεμο, επιτείνει ένα πιθανό νέο κύμα ακρίβειας, που μπορεί να πλήξει αρκετά τα νοικοκυριά.

Περαιτέρω, ο θόρυβος γύρω από την κατάσταση των καταφυγίων και η ανάγκη για ετοιμότητα αποτελούν μια εντελώς πραγματικότητα για τη σύγχρονη Κύπρο, ενισχύοντας τον πανικό που οδηγεί τους πολίτες εσπευσμένα στα πρατήρια και στις υπεραγορές.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, σημείωσε στο μέσο πως η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλά μέτωπα, καθώς οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη.

Χθες, η μέση τιμή πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ήταν €1,334 το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης η μέση τιμή ήταν €1.40 και του πετρελαίου θέρμανσης €0.981 το λίτρο. Αρχές της εβδομάδας η τιμή της βενζίνης ήταν €1,318 του πετρελαίου κίνησης €1,418 και του πετρελαίου θέρμανσης €0,95.

«Βλέπουμε έντονες διαφοροποιήσεις προς τα πάνω με τάσεις αυξητικές» σημείωσε ο κ. Καραγιώργης, εξηγώντας ότι οι λιανικές τιμές θα επηρεαστούν άμεσα με την άφιξη των επόμενων φορτίων. Πέρα από τις διεθνείς τιμές, καταλυτικό ρόλο παίζουν η ισοτιμία δολαρίου-ευρώ και η κατακόρυφη αύξηση στα ασφάλιστρα των πλοίων λόγω της επικινδυνότητας των δρομολογίων. Οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων συγκλίνουν σε περαιτέρω αυξήσεις της τάξης των 6-7 σεντ το λίτρο τα επόμενα 24ώρα.