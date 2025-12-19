Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων: Κλείνουν και τις παρακαμπτήριους

Μετά τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής στον Λευκώνα Σερρών, οι αγρότες έχουν αποφασίσει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό» από την κυβέρνηση και «προσχηματικό» διάλογο.

Κλείνουν παρακαμπτήριους – Ανοίγουν διόδια

Από σήμερα Παρασκευή (19/12) οι αγρότες αποφάσισαν το κλείσιμο περισσότερων δρόμων και παρακαμπτηρίων οδών σε κάποια μπλόκα σκληραίνοντας τη στάση τους ως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο όπως ανέφερε και ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, από το μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η διέλευση θα παραμείνει ανοιχτή για όλους κατά τις ημέρες των γιορτών, ώστε «να μπορέσουμε όλοι να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας». Τονίζοντας παράλληλα: «Όλος ο κόσμος πρέπει να ταξιδέψει με ασφάλεια και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση».

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες ζητούν ουσιαστικές απαντήσεις

Οι αγρότες εκτιμούν ότι δεν έλαβαν μέχρι τώρα ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους από την κυβέρνηση, γι’ αυτό και δεν προσέρχονται σε διάλογο. Παράλληλα η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΛΓΑ τροφοδότησε την οργή τους, ενώ δηλώνουν ότι το υψηλό κόστος παραγωγής δεν καλύπτεται από τις ενισχύσεις.

Μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, πηγές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφεραν: «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», πρόσθεσαν.

Λευκώνας: Αποκλεισμός παρακαμπτήριων την Παρασκευή

Στον Λευκώνα Σερρών, τα τρακτέρ παραμένουν σε θέση μάχης με τους αγρότες να τονίζουν ωστόσο ότι θα επιχειρήσουν να ταλαιπωρήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τους ταξιδιώτες, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων.

Από το πρωί της Παρασκευής, η διέλευση από τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη για όσους κατευθύνονται στη Λάρισα, με αφορμή και το δικαστήριο για τα Τέμπη μέχρι και τις 14:00 το μεσημέρι. Από τις 14:00 το μεσημέρι έως και τις 19:00, ανάλογα με τη δυναμική που θα έχει το κάθε μπλόκο, θα προχωρά σε αποκλεισμό όλων τον παρακαμπτήριων δρόμων.

Το Σαββατοκύριακο η διέλευση των οχημάτων από τα διόδια που είναι σε λειτουργία θα είναι ελεύθερη, ενώ από την Τρίτη οι αγρότες θα επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για όσους ταξιδιώτες θα πηγαίνουν στα χωριά τους ή στους προορισμούς που έχουν επιλέξει, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες ότι δίνουν μεγάλη βαρύτητα οι αγρότες στο να ταλαιπωρήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τον κόσμο και όπως τονίζουν, αυτό που τονίζουν είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να θέσει απέναντί τους την κοινωνία.

Προμαχώνας: Επ’ αόριστον αποκλεισμός για τα φορτηγά

Για δεύτερη συνεχή μέρα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, επ’ αόριστον, για όλα τα φορτηγά. Ήδη έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων από φορτηγά εντός ελληνικού εδάφους αλλά και στη Βουλγαρία και δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα.

Οι αστυνομικοί εφαρμόζουν ένα νέο σχέδιο, αφήνοντας ανά 60 νταλίκες ένα κενό, για να μπορέσουν λίγο να ελέγξουν την κατάσταση. Παντού υπάρχουν νταλίκες και αν συνεχιστεί αυτό, δηλαδή νταλίκες να σχηματίζουν και δεύτερο ρεύμα, θα μπλοκαριστεί για δεύτερη συνεχή μέρα ο Προμαχώνας και δεν θα μπορούν να περάσουν ούτε τα Ι. Χ..

Αναμένεται η απόφαση των αγροτών για το πότε θα σταματήσει το μπλόκο την Πέμπτη.

Νίκαια: Εν αναμονή της συνεδρίασης

Στις δύο το μεσημέρι της Παρασκευή θα συνεδριάσουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για να οργανώσουν την κλιμάκωση του αγώνα τους, δηλαδή το να κλείσουν παρακαμπτήριο δρόμο.

Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι η παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας-Βόλου, καθώς από εκεί εκτρέπεται η κυκλοφορία από την Τροχαία σε όλη αυτή τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Αυτό θα γίνει πιθανότατα για τρεις ώρες, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00.

Το Σαββατοκύριακο που είναι προγραμματισμένη η κινητοποίηση για τα διόδια με ελεύθερη διέλευση, τα διόδια στο σημείο είναι αυτά του Ευαγγελισμού. Όπως μάλιστα σημειώνουν οι παραγωγοί από από το μπλόκο, είναι πολύ πιθανό να μοιράζουν και τα προϊόντα τους στους διερχόμενους οδηγούς.

Κανένα πρόβλημα δεν θα έχουν όσοι πηγαίνουν προς την πόλη για τη δίκη των Τεμπών που θα αρχίσει αύριο.

Μάλγαρα: Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί

Για 18η ημέρα παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων. Σήμερα, Παρασκευή (19/12) θα παραμείνει ανοιχτό μόνο για τα αυτοκίνητα με δικηγόρους και μάρτυρες που θα κατευθυνθούν στη Λάρισα για τη δίκη για τα Τέμπη.

Από τις 12 μετά το μεσημέρι κλείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα μέχρι την Τρίτη που θα κλείσουν τα σχολεία και τότε θα ανοίξουν οι δρόμοι για να μετακινηθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Στις 20:30 το βράδυ συνεδριάζει το μπλόκο στο Δερβένι που θα συνεχίσει τους ωριαίους αποκλεισμούς και θα μπει και αυτό στον «χορό» των κινητοποιήσεων για τα ανοιχτά διόδια, στα διόδια του Ωραιοκάστρου το Σαββατοκύριακο.

Οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια δεν προσανατολίζονται να κλείσουν τον κόμβο της Θέρμης, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

Στο Δερβένι προσανατολίζονται για ωριαίους αποκλεισμούς καθημερινά, μέχρι και την Τρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο θα κάνουν μία δράση στα πλευρικά διόδια του Ωραιοκάστρου.

Το τελωνείο των Ευζώνων συνεχίζει καθημερινά 18:00-22:00 τον αποκλεισμό, εκτός από την παραμονή, ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων ενώ και εκεί θα πραγματοποιηθεί δράση στα διόδια στο Πολύκαστρο.

Θουρία: Νέα τρακτέρ προστίθενται στο μπλόκο

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Πέμπτης, βρέθηκε στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, που παραμένει κλειστός από την περασμένη Δευτέρα, ο αντιεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας, ερευνώντας καταγγελία που είχε για παρακώλυση, παρακώλυση συγκοινωνίας ακόμα και ασθενοφόρων.

Όπως διαπίστωσε κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει αλλά ενημέρωσε τους αγρότες ότι αυτό που κάνουν είναι ποινικό αδίκημα, ζητώντας μάλιστα να μετακινηθούν μερικά χιλιόμετρα ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία.

Οι αγρότες του μπλόκου έχουν διευκολύνει λίγο περαιτέρω -με τη διάταξη των τρακτέρ- τη διέλευση των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, όπως ασθενοφόρα ή τα οχήματα του Μορέα που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο. Συντάσσονται με την απόφαση που πήρε η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες και κλιμακώνουν από τις επόμενες ημέρες την κινητοποίησή τους.

Κάθε μέρα προστίθενται και νέα τρακτέρ στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, με την κίνηση για Αθήνα να διεξάγεται από την παλαιά Εθνική από τον κόμβο των Αρφαρών.

