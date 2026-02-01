Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 1/2/2026: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (1/2), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση με αριθμό 3022 του Τζόκερ είναι οι εξής: 2, 10, 11, 35, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 6.