Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 11/1/2026: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (11/1), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 10,6 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση με αριθμό 3013 του Τζόκερ είναι οι εξής: 7, 22, 28, 35, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 18.
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε νέο τζακ ποτ. Στη δεύτερη κατηγορία τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ.
