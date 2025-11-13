Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 13/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (13/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2988 του Τζόκερ είναι οι εξής: 44, 3, 20, 43, 29 και αριθμός Τζόκερ το 8.