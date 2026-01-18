Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 18/1/2026: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (18/1), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 12,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση με αριθμό 3013 του Τζόκερ είναι οι εξής: 17, 13, 28, 42, 29 και Τζόκερ ο αριθμός 2.