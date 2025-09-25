Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 25/09/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (25/09), η κλήρωση Τζόκερ με αριθμό 2967, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία πάνω από 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 23, 32, 29, 19, 14 και Τζόκερ ο αριθμός 15.