Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 28/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (28/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 3.200.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3085 είναι οι εξής: 15 18 22 24 26 και ο αριθμός Τζόκερ 19.

