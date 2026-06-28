Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 28/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (28/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 3.200.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3085 είναι οι εξής: 15 18 22 24 26 και ο αριθμός Τζόκερ 19.
- «Τους θεωρούσαμε ψωνάρες»: Ρωτήσαμε πώς είναι οι Αθηναίοι στα μάτια όσων έχουν μεγαλώσει στην επαρχία
- Καλλιθέα: Συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση κατάσβεσης - Τραυματίες και μεγάλες ζημιές στο κτίριο
- Το «νέο Tinder» μυρίζει ιδρώτα και φαινόταν καλύτερη ιδέα στο TikTok
- USS Liberty: Όταν το Ισραήλ σκότωσε 34 Αμερικανούς, και όλοι έκαναν πως «δεν το ήξεραν»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.