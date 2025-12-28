Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 28/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (28/12), η κλήρωση Τζόκερ με αριθμό 3004 που μοιράζει τουλάχιστον 7.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση (3007) του Τζόκερ είναι οι εξής: 18, 21, 31, 38, 42 και τζόκερ το 11.

Και στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε Τζακ Ποτ, ενώ στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκε ένα τυχερό δελτίο που κερδίζει από 100.000 ευρώ.