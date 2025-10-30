Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 30/10/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (30/10), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό το ποσό των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2982 του Τζόκερ είναι οι εξής: 32, 42,,39 45, 25 και αριθμός Τζόκερ το 8.
