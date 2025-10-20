Κόλαφος η κατάθεση Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απόκρυψη στοιχείων με ύποπτα ΑΦΜ και απειλές από τον «Φραπέ»

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς σήμερα (20/10) κατέθεσε η πρώην προϊσταμένη της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου, Παρασκευή Τυχεροπούλου και καταγγέλλει απόκρυψη στοιχείων με ύποπτα ΑΦΜ.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι παρέδωσε φάκελο με ύποπτα ΑΦΜ και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέππα δεν τα προώθησαν ποτέ στον εισαγγελέα.

«Συγκέντρωσα τα στοιχεία και τα παρέδωσα στις 17 Νοεμβρίου στο γραφείο του κύριου Μελά. Ερχόταν εκείνη τη στιγμή και η κυρία Ρέππα. Από εκείνη τη στιγμή μου αφαιρέθηκε το δικαίωμα εισαγωγής στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είδα πως τα έντυπα που είχα καταχωρίσει άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και εμφανίζονταν διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά στα οποία είχα καταλήξει εγώ».



Στη συνέχεια, όπως μεταφέρει το Open, εξήγησε: «Είχα καταχωρίσει ένα έντυπο ελέγχου και ξαφνικά έβλεπα οκτώ με το όνομά μου και διαφορετικά συμπεράσματα».

Μάλιστα, αναφέρει ότι όχι μόνο δεν καταχώρισαν τα στοιχεία της στον Εισαγγελέα αλλά την απομάκρυναν και από το Τμήμα Ελέγχου με την δικαιολογία της υπηρεσιακής ανεπάρκειας.

Τυχεροπούλου: Κατέθεσε ότι την απειλούσε ο «Φραπές»

Μεταξύ των ΑΦΜ που είχε ελέγξει ήταν και του Ξυλούρη γνωστού ως «Φραπέ» για τον οποίο κατέθεσε στο δικαστήριο πως την απειλούσε λέγοντας της πως «αν είναι να μου κλείσεις το σπίτι θα το κλείσω εγώ».

«Με πλησίασε ο κύριος Ξυλούρης και μου είπε θυμωμένος πως, αν είναιο να κλέισει το σπίτι του, θα το κάνει ο ίδιιος

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Δημήτρης Μελάς όσο και η Αθανασία Ρέππα αρνούνται όλες τις κατηγορίες που ανέφερε η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Ποτέ δεν ανάγκασα υπαλλήλους να δεχτούν παρέμβαση μου, ποτέ δεν απαίτησα να γίνει κάτι που ζήταγα εγώ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μελάς ενώ ο δικηγόρος της Αθανασίας Ρέππα έκανε λόγο για «ανυπόστατες κατηγορίες».