Κόλαφος η Ράνια Τζίμα για τα Βορίζια: «Είμαστε failed state, πήγε η εισαγγελέας με αλεξίσφαιρο»

Την εικόνα που θυμίζει εμπόλεμη ζώνη, με τους εκατοντάδες αστυνομικούς να φρουρούν τους δρόμους, με την εκδίκηση να «αχνίζει» στα Βορίζια, σχολίασε η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του MEGA, Ράνια Τζίμα.

Τρίτη ημέρα της κρίσης μετά το ξέσπασμα της βεντέτας, με το ριζίτικο χωριό να στέκει πλέον ως μνημείο στην ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού να επιβληθεί στα ανθρώπινα «ένστικτα».

«Η εικόνα της εισαγγελέως να φτάνει στο χωριό με αλεξίσφαιρο γιλέκο, είναι ο ορισμός του failed state. Είναι μία πολιτεία η οποία δεν είναι καν σίγουρη ότι η εισαγγελική λειτουργός μπορεί να πάει και να ασκήσει τα καθήκοντά της», είπε σε βλοσυρό τόνο η παρουσιάστρια.

Ράνια Τζίμα: «Δεν έγινε ούτε μισή πολιτική δήλωση»

Ο Γιάννης Πρετεντέρης ήρθε να συμπληρώσει «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα χωριό είναι σε ομηρία στα χέρια δύο-τριών οικογενειών. Έχει και φιλήσυχους ανθρώπους το χωριό. Αυτές τις δύο-τρεις να τις μπαγλαρώσουν να τελειώνουμε».

Η κα Τζίμα πρόσθεσε επ' αυτού: «Αφού δεν τολμάει κανείς. Εδώ δεν υπάρχει μισή πολιτική δήλωση. Εκεί έχει εμπεδωθεί μία κουλτούρα για πολλές δεκαετίες από την ανοχή.

Αυτή είναι εικόνα Κολομβίας, δεν είναι η χώρα μου. Δεν έχουμε καμία πολιτική δήλωση για το θέμα. Έχουμε δύο πολιτικούς που κατάγονται από την Κρήτη και δεν έχουν αρθρώσει λέξη, ούτε για κατευνασμό του πληθυσμού. Άξιο απορίας».