Κόλαφος Τσελέντη για «σεισμολογικό μπαρμπούτι»: «Η σεισμολογία δεν είναι μόνο στατιστική»

Με επικριτικό τόνο ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης κάνει λόγο σε ανάρτησή του για «σεισμολογικό μπαρμπούτι» μετά τις προβλέψεις για επερχόμενο μεγάλο σεισμό.

Τονίζει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν τους πολίτες σε πανικό, πως πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην τουριστική περίοδο, αλλά και πως η σεισμολογία δεν είναι μόνο στατιστική και πρέπει να λαμβάνονται και άλλες παρατηρήσεις υπόψη για την εκτίμηση σεισμών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ, «ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ»

Από εχθές έχει προκληθεί πανικός σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας για επερχόμενο ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ. Έχω λάβει και εγώ δεκάδες μηνύματα από τρομοκρατημένους πολίτες και από επιχειρηματίες του τουρισμού. Έχω να πω τα παρακάτω:

Δεν επιτρέπεται να έχουμε σε καθεστώς πανικού το πολίτη ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ γιατί ο «προγνώστης» αναφέρει ΑΟΡΙΣΤΑ σε 1,2,3…. Χρόνια. Αν τα επιστημονικά δεδομένα που έχει μελετήσει συγκλίνουν για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ να ενημερώσει την αρμόδια Εινική Επιτροπή Σεισμικού Κονδυνου και τον ΟΣΠ και να μη πετά ένα πυροτέχνημα στον αέρα ξεσηκώνοντας τον απλό πολίτη. Να σέβεται τη τουριστική περίοδο και να μη καταστρέφει τον τουρισμό των περιοχών. Οι τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ) κινδυνεύουν να πάθουν μεγάλη ζημιά. Αν δει κανείς το χάρτη της σεισμικότητας της χώρας κάπου θα πέσει μέσα και μετά θα βγει να πει δοξάστε με. Ευθύνονται τα ΜΜΕ που προβάλουν έντονα τέτοιες σεισμικές καταστροφολογίες γιατί «πουλάνε». Το να χρησιμοποιώ τέτοιες επιπόλαιες εκ του ασφαλούς εκτιμήσεις για να προβληθώ στα κανάλια με υφάκι ειδικού είναι αντιδεολογικό. Η σεισμολογία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ αλλά οι εκτιμήσεις επερχόμενων σεισμών συνδυάζεται ΚΑΙ με άλλες μεθόδους πχ δορυφορικές παρατηρήσεις ηλεκτρομαγνητικά σήματα (πχ ΒΑΝ), θερμοκρασία και στάθμη νερού στα πηγάδια, ραδόνιο κλπ κλπ.

Για παράδειγμα για Ανατ κορινθιακό έχουμε τοποθετήσει όταν ήμουν διευθυντής στο Γεωδυναμικο:

Α) 30 επιπλέον σεισμογράφους

Β) σταθμούς μέτρησης ραδονίου

Γ) ΒΑΝ

Δ) μετρητές παλίρροιας

Ε) παρακολούθηση με δορυφόρο μετατώπισης κοντά σε ρήγματα

Δεν πείρα Ζάρια

Τελικά η ΑΟΡΙΣΤΗ στατιστικολογοστικη εκτίμηση επερχόμενου σεισμού σα ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ μου φαίνεται.

Παρατήρηση: είναι απαράδεκτο το τελευταίο καιρό η πολιτεία (υπουργείο παιδείας/ Κεραμέος) να σταματά τη στοιχειώδη χρηματοδότηση μερικών χιλιάδων ευρώ οδηγώντας στο κλείσιμο σταθμών ΒΑΝ.

Ίσως ξοδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες για ανακαινίσεις γραφείων υπουργών με ακριβά έπιπλα και χαλιά ή η επιδότηση μερικών φαιδρών καλλιτεχνών για εκδηλώσεις είναι ποιο ωφέλιμο…».

