Το ελληνικό νησί που είναι «κλεισμένο» για τον Αύγουστο πέντε μήνες πριν

Το Πάσχα πέρασε, η αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι έχει επισήμως ξεκινήσει και ενώ πριν μερικά χρόνια, θα έφτανε σιγά σιγά η περίοδος για να δούμε πού θα πάμε διακοπές, σήμερα, οι συζητήσεις αυτές για τους περισσότερους έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες των τελευταίων ετών δεν είναι και οι πιο ευνοϊκές για τα ταξίδια, με την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ενέργειας και μεταφορών να έχουν επηρεάσει τον τρόπο που ταξιδεύουμε ή επιλέγουμε προορισμό, το καλοκαίρι και ειδικά οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος για τα ελληνικά νησιά, είναι παραδοσιακά οι μήνες με την υψηλότερη πληρότητα.

Ιδιαίτερα όμως στη μετά-Covid εποχή, με την υστερία του sold out και του να είναι τα πάντα «κλεισμένα» να είναι η νέα κανονικότητα, η πληρότητα αυτή επέρχεται μήνες πριν. Σαν ένα είδος μεταπανδημικής νεύρωσης, οι ταξιδιώτες μεριμνούν για το καλοκαίρι τους από τον χειμώνα, κλείνοντας δωμάτια μέχρι και μισό χρόνο πριν, με την ελπίδα να τα βρουν σε καλές τιμές ή απλώς λόγω της ανάγκης να ξέρουν ότι δεν θα μείνουν «εκτός».

Πλοίο σε λιμάνι

Τα νησιά των Κυκλάδων βιώνουν πολύ έντονα την κατάσταση αυτή. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα προορισμού που τα τελευταία χρόνια προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο είναι η Δονούσα. Φέτος ειδικά, αν προσπαθήσει να κλείσει κάποιος κατάλυμα στο νησί για την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, μάλλον θα πρέπει να αλλάξει τις ημερομηνίες που θέλει να πάει.

Όσοι θα βρεθούν εκεί κατά την περίοδο αιχμής, δηλαδή από τα τέλη Ιουλίου ως τα μέσα Αυγούστου, φαίνεται πως έκλεισαν τη διαμονή τους, μέχρι και τα τέλη Μαρτίου. Από εκεί και πέρα, για το εικοσαήμερο, τέλη Ιουλίου - μέσα Αυγούστου, το νησί έχει «κλείσει». Μιλώντας με επτά ιδιοκτήτες καταλυμάτων, όλοι τους μού ανέφεραν πως έχουν διαθέσιμο δωμάτιο είτε για τον Ιούνιο και Ιούλιο, είτε από τις 22-23 Αυγούστου και μετά.

Ενώ όμως στο νησί για τον Δεκαπενταύγουστο δεν έχει διαθέσιμο κατάλυμα, ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα μικρό νησί σε σχέση με άλλα των Κυκλάδων, με συγκεκριμένο αριθμό καταλυμάτων, ακόμη και κατά την περίοδο αιχμής, δεν υπάρχει η ασφυκτική ατμόσφαιρα που συναντάς σε άλλα νησιά αντίστοιχες περιόδους.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας Ηλίας Πράσινος σημειώνει στο Reader: «Πράγματι, το νησί έχει μια υπερζήτηση τα τελευταία χρόνια, ειδικά το πρώτο εικοσαήμερο του Αυγούστου. Έχει όμως και τους σταθερούς επισκέπτες τους και αυτό σε συνδυασμό με τη ζήτηση και την μικρή προσφορά καταλυμάτων, εξηγεί το γιατί είναι δύσκολο να βρει κανείς σήμερα δωμάτιο. Μην ξεχνάμε πως στο νησί υπάρχουν γύρω στα 700 κρεβάτια».

Ο Η. Μ. επισκέπτεται το νησί κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 25 χρόνια, έχει ζήσει έτσι όλες του τις φάσεις. Ρωτώντας τον ειδικά για φέτος, μού σχολιάζει πως ήδη από τον Φλεβάρη, όταν ο ίδιος άρχισε να ψάχνει για κατάλυμα για την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. «Πολλοί έχουν κλείσει το δωμάτιο τους απ' το προηγούμενο καλοκαίρι», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Εμείς βρήκαμε τελικά να μείνουμε αλλά θα σπάσουμε τις ημέρες σε δυο διαφορετικά καταλύματα».

Αυτό φυσικά, αυτό δεν είναι κάτι που συναντάμε μόνο στη Δονούσα. Τα τελευταία χρόνια, σε πολλούς προορισμούς, ιδιαίτερα στα πιο μικρά νησιά, όπως είναι η Ανάφη και τα Κουφονήσια, για να βρεις δωμάτιο (όχι μόνο για να βρεις δωμάτιο σε καλή τιμή, αλλά να βρεις δωμάτιο γενικά), θα πρέπει να αρχίσεις το ψάξιμο, πολύ πριν το Πάσχα.