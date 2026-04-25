Ο Τραμπ στέλνει απεσταλμένους στο Ισλαμαμπάντ και το Ιράν λέει «όχι» στις άμεσες συνομιλίες

Ο Αμπάς Αραγτσί έχει ήδη φτάσει στο Ισλαμαμπάντ αλλά αποκλείει τις άμεσες διαπραγματεύσεις με Αμερικανούς εκπροσώπους τη στιγμή που Αμερικανοί απεσταλμένοι αναμένεται να μεταβούν το σήμερα στο Πακιστάν σε μια νέα προσπάθεια διάσωσης των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός με την Τεχεράνη.

Στο φόντο μια επέκταση της παύσης των εχθροπραξιών που μοιάζει εύθραυστη, αλλά και οικονομικές επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που ολοένα και πιέζουν για μια συμφωνία που μακραίνει στον ορίζοντα.

Διαβάστε ακόμα: Μέση Ανατολή: Έφτασε στο Πακιστάν ο Αραγτσί – Άγνωστο αν θα γίνουν απευθείας διαπραγματεύσεις

Το Πακιστάν προσπαθεί να επαναφέρει ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Το Πακιστάν επιχειρεί να φέρει ξανά Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους σε συνομιλίες, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα αόριστη παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, ικανοποιώντας αίτημα του Ισλαμαμπάντ για περισσότερο χρόνο διπλωματικών επαφών.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα στείλει τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για να συναντηθούν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Ωστόσο, λίγο μετά την άφιξη του Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, το υπουργείο του ξεκαθάρισε ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες θα είναι έμμεσες, με τα μηνύματα να μεταφέρονται μεταξύ των δύο πλευρών μέσω Πακιστανών αξιωματούχων.

Ο Αραγτσί και οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ είχαν πραγματοποιήσει πολύωρες έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη στις 27 Φεβρουαρίου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία. Την επόμενη ημέρα, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε στο Fox News ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να στείλει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στο Πακιστάν «για να ακούσουν τους Ιρανούς».

«Έχουμε σίγουρα δει κάποια πρόοδο από την ιρανική πλευρά τις τελευταίες ημέρες», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Παράταση εξαίρεσης του νόμου Jones για 90 ημέρες

Ξεχωριστά, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ έδωσε παράταση 90 ημερών στην εξαίρεση από τον νόμο Jones, διευκολύνοντας μη αμερικανικά πλοία να μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η αρχική εξαίρεση 60 ημερών είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο, με στόχο τη σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας και τη διευκόλυνση των μεταφορών πετρελαίου και αερίου προς τις ΗΠΑ, μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ — μιας στρατηγικής θαλάσσιας οδού από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου σε καιρό ειρήνης.

Το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα στενά, έχοντας επιτεθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σε τρία πλοία, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια και ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στον στρατό να «πυροβολεί για εξόντωση» μικρά σκάφη που ενδέχεται να τοποθετούν νάρκες.

Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε μετά τις εξελίξεις, κυμαινόμενη μεταξύ 103 και άνω των 107 δολαρίων το βαρέλι — παραμένοντας ωστόσο σχεδόν 50% υψηλότερη σε σχέση με τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Οι πιέσεις στις μεταφορές μέσω των Στενών έχουν επηρεάσει τις θαλάσσιες εμπορικές ροές παγκοσμίως, ακόμη και μέσω της Διώρυγας του Παναμά.

Διαβάστε ακόμα: Εντολή Τραμπ να εξουδετερώνεται κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Αυξανόμενος απολογισμός θυμάτων παρά την εκεχειρία

Από την έναρξη του πολέμου, τουλάχιστον 3.375 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν και περισσότεροι από 2.490 στον Λίβανο, όπου ξέσπασαν νέες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου.

Επιπλέον, 23 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ και πάνω από δώδεκα σε αραβικά κράτη του Κόλπου. Δεκαπέντε Ισραηλινοί στρατιώτες στον Λίβανο και 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί στην ευρύτερη περιοχή έχουν επίσης χάσει τη ζωή τους.

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο έχει επίσης υποστεί απώλειες. Η UNIFIL ανακοίνωσε ότι ένας Ινδονήσιος κυανόκρανος υπέκυψε στα τραύματά του από επίθεση στη βάση του στις 29 Μαρτίου, ανεβάζοντας σε έξι —τέσσερις Ινδονήσιοι και δύο Γάλλοι— τον αριθμό των νεκρών μελών της δύναμης από την έναρξη του πολέμου.

Παραμένει η ένταση στον Λίβανο

Η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει τεταμένη, παρότι ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ κατά τρεις εβδομάδες. Η Χεζμπολάχ δεν έχει συμμετάσχει στη διπλωματική διαδικασία που μεσολαβούν οι ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μια διαδικασία για την επίτευξη ιστορικής ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους του χωριού Ντέιρ Άαμες στον νότιο Λίβανο να εκκενώσουν την περιοχή, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί το χωριό για επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από τον Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι κατέρριψε ισραηλινό drone κοντά στην πόλη Τύρος.