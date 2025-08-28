Κολομβία: Καταδικάστηκε ο έφηβος που δολοφόνησε τον γερουσιαστή Ουρίμπε

Ο 15χρονος έφηβος ο οποίος πυροβόλησε τον δεξιό γερουσιαστή και δυνητικό υποψήφιο για την προεδρία της Κολομβίας Μιγκέλ Ουρίμπε την 7η Ιουνίου, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, καταδικάστηκε χθες Τετάρτη να εκτίσει ποινή 7 χρόνων κάθειρξης, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Πρόκειται «να περάσει επτά χρόνια υπό κράτηση», αρχικά «σε εξειδικευμένο κέντρο θεραπείας» για ανηλίκους, ενώ δεν θα μεταφερθεί σε φυλακή ενηλίκων παρά αφού κλείσει τα 18, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Φαβορί της δεξιάς ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026, ο Μιγκέλ Ουρίμπε, 39 ετών, χτυπήθηκε από δυο σφαίρες στο κεφάλι καθώς μιλούσε σε υποστηρικτές του στην Μπογοτά στις αρχές του Ιουνίου.

Κολομβία: «Πιόνι» σε πιο σοβαρό παιχνίδι ο 15χρονος

Υπέκυψε τελικά την 11η Αυγούστου, εξαιτίας επιπλοκών των τραυμάτων του, παρότι υποβλήθηκε σε επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο έφηβος εκτελεστής, που συνελήφθη αμέσως άκουσε να του απαγγέλλονται στις αρχές Αυγούστου κατηγορίες για «απόπειρα φόνου», για «παράνομη οπλοφορία» και οπλοχρησία.

Οι κατηγορίες δεν άλλαξαν μετά τον θάνατο του γερουσιαστή, δυνάμει της νομοθεσίας στην Κολομβία. Ο έφηβος καταδικάστηκε έτσι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όχι για ανθρωποκτονία.

Την 5η Ιουλίου, η κολομβιανή αστυνομία ανακοίνωνε τη σύλληψη του φερόμενου ως οργανωτή της επίθεσης. Πρόκειται για τον Χοσέ Αρτεάγα Ερνάντες, επικεφαλής συμμορίας της πρωτεύουσας.

Ο δικηγόρος του θύματος, ο Βίκτορ Μοσκέρα, τόνισε πως πίσω από την επίθεση βρισκόταν «οργάνωση» που έχει διαπράξει στο παρελθόν «επιθέσεις εναντίον (πολιτικών ηγετών) της δεξιάς».

Οι αρχές έχουν αφήσει να εννοηθεί πως πρόκειται για παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, τη «Segunda Marquetalia» («δεύτερη Μαρκετάλια», η ονομασία παραπέμπει σε δήμο όπου είχε διεξαχθεί ιστορική μάχη).

Ο Μιγκέλ Ουρίμπε, γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κέντρου, του κόμματος του πρώην προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε (2002-2010), με τον οποίο δεν είχε συγγενική σχέση, ανακοίνωσε τον περασμένο Οκτώβριο την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις εκλογές του Μαΐου του 2026.