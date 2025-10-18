Κολωνάκι: Συνελήφθη 54χρονος που «άδειαζε» καταστήματα της περιοχής

Συνελήφθη 54χρονος άνδρας στο Κολωνάκι που κατηγορείται ότι πραγματοποιούσε κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα της περιοχής μετά από πολύμηνη έρευνα που είχε εξαπολύσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της 12ης Οκτωβρίου και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο κατηγορούμενος εντοπίζεται ότι ξεκίνησε την δράση του τον Μάιο. Μέχρι να συλληφθεί αναφέρεται ότι διέπραξε τουλάχιστον έξι κλοπές, με λεία χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές μεγάλης αξίας.

Ο 54χρονος δρούσε κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν τα καταστήματα είχαν κλείσει. Έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, παραβίαζε τις κεντρικές εισόδους των επιχειρήσεων και έκλεβε ό,τι πολύτιμο έβρισκε. Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τη δράση του κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψαν σημαντικά στοιχεία που τον συνδέουν με τις υποθέσεις.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κονσόλα παιχνιδιών μαζί με 16 παιχνίδια

ηλεκτρικό πατίνι

3 tablet

2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό

2 τηλεοράσεις

5 οθόνες

8 πληκτρολόγια

πίνακας ζωγραφικής

ζευγάρι γυαλιά ηλίου

φωτογραφική μηχανή

κινητό τηλέφωνο

Η προανακριτική έρευνα έχει δείξει προς το παρόν 6 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων καταστημάτων στην περιοχή του Κολωνακίου.