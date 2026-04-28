Κολωνός: Νεκρή διευθύντρια δημοτικού σχολείου μετά από πτώση από ταράτσα - Τι ισχυρίζεται ο σύζυγός της

Διευθύντρια δημοτικού σχολείου σκοτώθηκε αφού «έπεσε στο κενό» από την ταράτσα του σπιτιού της στον Κολωνό.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για το περιστατικό καταγράφηκε, λίγα λεπτά μετά τις 08:00 το πρωί της Τρίτης (28/4).

Σύζυγος δασκάλας: « Πέρναγε πολύ δύσκολα στο σχολείο»

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», στον STAR, ο σύζυγος της δασκάλας εξήγησε ότι περνούσε δύσκολα στην εργασία της και ότι δεν λάμβανε στήριξη από κανέναν στο εργασιακό της περιβάλλον.

«Είναι δύσκολη στιγμή αυτή τώρα για να μιλήσω. Πέρναγε πολύ δύσκολα. Η τελευταία κουβέντα που είχα είναι ότι την πάνε στον Εισαγγελέα», ανέφερε αρχικά στην κάμερα.

«Είχε υποστεί πίεση και από συναδέλφους και από τον σύλλογο γονέων. Κανένας δεν ήταν με το μέρος της. Ήταν όλοι εναντίον της. Δεν μου έλεγε κάτι παραπάνω. Μου έλεγε ότι θα την πάνε δικαστικά, ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Της είπα ''παραιτήσου, φύγε''. ''Και πάλι δεν θα γλιτώσω, θα με ακολουθούν όλοι αυτοί'', μου είπε.

Ξύπνησα το πρωί και την είδα εδώ στον δρόμο. Απέπνευσε με τη μια. Μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο επάνω, απέπνευσε. Δεν είχε σφυγμούς. Έχουμε δύο παιδιά. Θα τους κυνηγήσω και ποινικά. Δεν θα σταματήσω εδώ. Όλους αυτούς του υπεύθυνους στο σχολείο, θα τους κυνηγήσω. Όλο αυτό το βίωνε δύο χρόνια τώρα. Δεν μου έλεγε πολλά. Μόνο ''έχω τον κόσμο εναντίον μου''»., είπε κλείνοντας.