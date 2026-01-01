Κολωνός: Ριφιφί σε κατάστημα παιχνιδιών για να πάρουν 500 ευρώ

Ριφιφί σε κατάστημα παιχνιδιών στην οδό Λένορμαν 256, στον Κολωνό, έκαναν άγνωστοι τα ξημερώματα για λεία...500 ευρώ.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δράστες πέρασαν από πιλοτή παρακείμενης πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Αντιγόνης, στον ακάλυπτο χώρο, ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, στη συνέχεια διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο.
Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
