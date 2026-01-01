Μενού

Κολωνός: Ριφιφί σε κατάστημα παιχνιδιών για να πάρουν 500 ευρώ

Μπήκαν από την πιλοτή παρακείμενης πολυκατοικίας στον ακάλυπτο και ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών.

Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
Ριφιφί σε κατάστημα παιχνιδιών στην οδό Λένορμαν 256, στον Κολωνό, έκαναν άγνωστοι τα ξημερώματα για λεία...500 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δράστες πέρασαν από πιλοτή παρακείμενης πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Αντιγόνης, στον ακάλυπτο χώρο, ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, στη συνέχεια διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο.

Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.

