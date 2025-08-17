Κολυδάς: Από την Τουρκία ο πυκνός καπνός που πνίγει Αιγαίο και Ανατολική Αττική

Ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης η έντονη μυρωδιά καμένου και η παρουσία καπνού που είναι αισθητά σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο καπνός δεν οφείλεται σε πυρκαγιά εντός της Ελλάδας, αλλά προέρχεται από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία. Όπως εξηγεί, οι ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν καπνό από την περιοχή των Δαρδανελίων, κοντά στην Προύσα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρόκειται για εγχώριο μέτωπο.

Η καταστροφή στην Τουρκία είναι ήδη σημαντική. Σύμφωνα με τις αρχές, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 13 νεκρούς —δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές— ενώ δεκάδες τραυματίες αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

🔥ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑ ΔΑΡΔΑΝΈΛΙΑ

Η φωτιά στα Δαρδανέλια "πνίγει" με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που ειναι έντονη και στην #Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Οι δυνατοί άνεμοι… pic.twitter.com/fegg7bGy6C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 17, 2025