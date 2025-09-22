Κόμβος Μεταμόρφωσης: Πότε θα είναι έτοιμη η διπλή έξοδος προς την εθνική οδό - Χάρτης

Η παρέμβαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την μείωση της καθημερινής συμφόρησης στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου «συναντιούνται» η Αττική Οδός με την Εθνική Οδό, περνά στο επόμενο στάδιο. Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός, Χρίστος Δήμας κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών, σήμερα αποστέλλεται στην παραχωρησιούχο εταιρεία της Αττικής Οδού η εντολή για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης και την εκτέλεση του έργου.

Όπως είπε ο κ. Δήμας, στόχος είναι η παρέμβαση με ξεχωριστή είσοδο στην Εθνική Οδό (στο ρεύμα προς Λαμία) από τις δύο κατευθύνσεις της Αττικής Οδού να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Ποιο είναι το πρόβλημα και πώς θα αντιμετωπιστεί

Σήμερα τα οχήματα που βγαίνουν από την Αττική Οδό στην Εθνική Οδό, με κατεύθυνση προς την Λαμία, «πέφτουν» στο ίδιο σημείο σε μία λωρίδα. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η σημερινή χάραξη του κόμβου Μεταμόρφωσης. Το κίτρινο σημείο είναι εκεί όπου ενώνονται οι κλάδοι εξόδου της Αττικής Οδού προς Ε.Ο, από Ελευσίνα (κόκκινο χρώμα) και από Μαρκόπουλο (μπλε χρώμα)

Η πρόταση του Υπουργείου προς την Αττική Οδό είναι να δημιουργηθεί μία νέα είσοδος από την Ελευσίνα προς την Λαμία, 150 μέτρα πιο πριν από το σημείο όπου υπάρχει σήμερα. Στο Υπουργείο εκτιμούν ότι οι ήπιες παρεμβάσεις δεν θα διαρκέσουν πολύ, καθώς δεν απαιτούνται νέες απαλλοτριώσεις.

Η νέα χάραξη του κόμβου Μεταμόρφωσης. Ο κλάδος εξόδου της Αττικής Οδού από Ελευσίνα (κόκκινο χρώμα) θα βγαίνει στην Ε.Ο. 150 μέτρα πιο πριν. Ο κλάδος εξόδου από Μαρκόπουλο (μπλε χρώμα) θα διατηρήσει την τωρινή χάραξη.

Για την κατασκευή της νέας εξόδου θα γίνει μία συμπληρωματική σύμβαση, με το Δημόσιο να αναλαμβάνει το κόστος. Η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι δεν θα επέλθει κάποια αλλαγή στο κόστος των διοδίων της Αττικής Οδού και εκτίμησε ότι η παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει έως και 50% τη ροή κυκλοφορίας των οχημάτων στο σημείο.