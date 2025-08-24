Κομοτηνή: Εξιχνιάστηκαν 10 διαρρήξεις – Συνελήφθη ένας δράστης, αναζητούνται δύο συνεργοί

Δέκα περιπτώσεις διαρρήξεων —τετελεσμένες και σε απόπειρα— σε καταστήματα και επιχειρήσεις στην Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με αντίστοιχη ομάδα της Κομοτηνής.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Η υπόθεση περιλαμβάνει ακόμη δύο άγνωστους συνεργούς του, οι οποίοι κατηγορούνται για το ίδιο αδίκημα.

Οι τρεις δράστες, δρώντας από κοινού και με εναλλασσόμενες συνθέσεις, φέρονται να διέρρηξαν πέντε επιχειρήσεις και δύο καταστήματα, ενώ αποπειράθηκαν να εισβάλουν σε δύο ακόμη επιχειρήσεις και ένα κατάστημα, κατά το διάστημα από 10 Ιουλίου έως 22 Αυγούστου.

Οι διαρρήξεις σημειώθηκαν σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής, με τους δράστες να αφαιρούν χρηματικά ποσά από πέντε από τους χώρους.

Στην κατοχή του συλληφθέντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο διαρρηκτικά εργαλεία και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.