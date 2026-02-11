Κομοτηνή: Λήστεψε κατάστημα και έριξε υδροχλωρικό οξύ σε υπάλληλο που προσπάθησε να την εμποδίσει

Για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών, κατηγορείται, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της, μία ημεδαπή που συνελήφθη στην Κομοτηνή.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η συλληφθείσα εισήλθε σε κατάστημα ενδυμάτων και μπιζού και άρχισε να αφαιρεί διάφορα κοσμήματα. Έγινε όμως αντιληπτή από την υπάλληλο η οποία προσπάθησε να την εμποδίσει. Τότε η δράστιδα έριξε στο πρόσωπο της υπαλλήλου υδροχλωρικό οξύ.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που εντόπισε και συνέλαβε τη δράστιδα, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα πλαστικό φιαλίδιο με υδροχλωρικό οξύ και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.