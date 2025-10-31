Κομοτηνή: Ουρές τρακτέρ με εκατοντάδες αγρότες κατευθύνονται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι κατευθύνονται σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κομοτηνή.
Συγκεκριμένα μια ουρά από τρακτέρ ετοιμάζεται για μηχανοκίνητη πορεία με αφρομή την «τραγική οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και τον αφανισμό των κοπαδιών από την ευλογιά» όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τις επόμενες μέρες ο Αγροτικός Σύλλογος του Δήμου Κομοτηνής, «Σπάρτακος», θα επισκεφθεί τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους τοπικούς βουλευτές.
