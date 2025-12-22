Κωνσταντινίδης: «Αν θέλει κανείς να πολιτικοποιηθεί, πρέπει να φύγει από τον Σύλλογο Τεμπών»

Με αφορμή την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών και την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού περί τρομοκρατίας, μίλησε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, πατέρας θύματος.

Ο κύριος Κωνσταντινίδης μιλώντας στο OneTV για την έφοδο αρχικά ανέφερε: «Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται», ενώ δήλωσε ότι αν ήταν ακόμα στο σύλλογο θα είχε ανοιχτά τα χαρτιά του.

Παράλληλα εξήγησε ότι, ο σύλλογος δεν είναι αμιγώς «οικονομικός» και ότι θα έπρεπε να συμπεριλάβει οδηγούς, επιβάτες, τραυματίες και τα χρήματα να ήταν σε «διαφάνεια και να φαίνονται», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ζήτησα και έγινε δεκτή η αποχώρησή μου, για να λειτουργήσει ο σύλλογος όπως πρέπει και όχι για να υπηρετήσει κάποιο πρόσωπο. Είπα αν συνεχίσει να λειτουργεί σαν σύλλογος, θα μείνω».

Αναφορικά με την Μαρία Καρυστιανού και τις φήμες περί δημιουργίας πολιτικού φορέα: «Αν θέλει κανείς να πολιτικοποιηθεί, πρέπει να φύγει από τον Σύλλογο. Ήταν και από τα πρώτα πράγματα που είπαμε. Και η ίδια η Μαρία Καρυστιανού θα πρέπει να το ζητήσει να αποχωρήσει για να κάνει τις κινήσεις που έχει στο μυαλό της», τόνισε.