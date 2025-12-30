Κοπή της μεγαλύτερης βασιλόπιτας στο Περιστέρι: Μοιράστηκαν 80.000 κομμάτια

Ρεκόρ για τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας κατέρριψε για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Περιστερίου, μοιράζοντας 80.000 κομμάτια στους κατοίκους που παρευρέθηκαν στην καθιερωμένη εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στο κέντρο της περιοχής στην πλατεία Δημαρχείου.

Η προσέλευση των πολιτών ήταν τεράστια ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς και εκπρόσωποι φορέων.

Η φετινή βασιλόπιτα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο καθώς ξεπέρασε το 100 μέτρα μήκος, ζύγιζε συνολικά 10 τόνους, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της ως τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα που έχει παρασκευαστεί ποτέ στη χώρα ενώ περιλάμβανε πολλά φλουριά, που αντιστοιχούσαν σε δώρα για τους τυχερούς.

Η πρωτοβουλία προήλθε από τη Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, στο πλαίσιο της πρωτοχρονιάτικης γιορτής της πόλης.

Τη δημιουργία της βασιλόπιτας ανέλαβαν δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία, οι γνωστοί «Φούρνοι της Γειτονιάς», με τη συμμετοχή έμπειρων αρτοποιών που μετέτρεψαν τον πεζόδρομο σε ένα ζωντανό εργαστήρι συνεργασίας και δημιουργίας. Στην παρασκευή και τη διανομή συμμετέχαν ενεργά και οι εθελοντές της ΑΜΚΕ «ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ» (ΕΛΑΡΤ), συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Για τη δημιουργία της μεγαλύτερης βασιλόπιτας χρησιμοποιήθηκαν:

Αλεύρι: 6,2 τόνοι

Ηλιέλαιο – λάδι: 2.200 κιλά

Αυγά: 6.500 τεμάχια

Άχνη: 830 κιλά

Ζάχαρη: 750 κιλά

Κονιάκ: 110 λίτρα

Κανέλα τριμμένη: 85 κιλά