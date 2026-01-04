Κορινθία: Νεκρός ηλικιωμένος οδηγός μετά από ανατροπή ΙΧ σε χωράφι

Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κορινθία, με έναν ηλικιωμένο οδηγό να χάνει τη ζωή του έπειτα από ανατροπή του οχήματός του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 89χρονος κινείτο με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του στο 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου - Μάννα, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι.
Ο οδηγός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του. Στη συνέχεια, παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
- Η απίστευτη εικόνα από το Flight Radar - Άδειος ο ελληνικός εναέριος χώρος
- Σοβαρό πρόβλημα στο FIR Αθηνών - Στον «αέρα» όλες οι πτήσεις από και προς Ελλάδα
- Η πιο σιχαμερή λέξη της αγγλικής γλώσσας είναι τελικά ελληνική - Τι λέει το Reddit
- Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιους άλλους μεγάλους Έλληνες να κάνει ταινία ο Σμαραγδής - «Επικίνδυνη επιλογή ο Παπανδρέου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.