Κορινθία: Νεκρός ηλικιωμένος οδηγός μετά από ανατροπή ΙΧ σε χωράφι

Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κορινθία, με έναν ηλικιωμένο οδηγό να χάνει τη ζωή του έπειτα από ανατροπή του οχήματός του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 89χρονος κινείτο με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του στο 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου - Μάννα, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι.

Ο οδηγός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του. Στη συνέχεια, παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.