Κόρινθος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον συρμό του προαστιακού

Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί (03/09) από τον συρμό του προαστιακού στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, το συμβάν έγινε στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες, με δύο οχήματα ενώ τα αίτια ακόμη παραμένουν ασαφή.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026