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Κόρινθος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον συρμό του προαστιακού

Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον συρμό του προαστιακού στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

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Συρμός του Προαστιακού
Συρμός του Προαστιακού | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί (03/09) από τον συρμό του προαστιακού στην Κόρινθο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, το συμβάν έγινε στο ύψος  της Αρχαίας Κορίνθου και ο άνδρας  παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

Στο σημείο, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες, με δύο οχήματα ενώ τα αίτια ακόμη παραμένουν ασαφή. 

 

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