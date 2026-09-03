Κόρινθος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον συρμό του προαστιακού

Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί (03/09) από τον συρμό του προαστιακού στην Κόρινθο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, το συμβάν έγινε στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στο σημείο, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες, με δύο οχήματα ενώ τα αίτια ακόμη παραμένουν ασαφή.
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