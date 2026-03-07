Κόρινθος: Εντοπίστηκε νεκρός νεαρός άνδρας μέσα στη θάλασσα

Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από τη θαλάσσια περιοχή της Κορίνθου σήμερα, Σάββατο (07/03), το πρωί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό, κοντά στον φάρο στο λιμάνι της Κορίνθου.
Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή, η οποία μετέβη στο σημείο και προχώρησε στην ανάσυρση της σορού, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας από 22 -25 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.
Την υπόθεση ερευνά το Λιμενικό Σώμα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια του θανάτου του.
