Κόρινθος: Νεκρός 22χρονος που διακομίστηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

Για το αιματηρό συμβάν στην Κόρινθο ενημερώθηκαν οι Αρχές, που συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
Την κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών προκάλεσε η κλήση από γιατρούς του νοσοκομείου Κορίνθου, ότι ένας 22χρονος, τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9), διακομίστηκε από οικεία του πρόσωπα, μαχαιρωμένος στη νοσηλευτική μονάδα.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 03:00 τα ξημερώματα από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου, ότι ο 22χρονος είχε διακομιστεί στα επείγοντα με πλήγμα από μαχαίρι στο λαιμό, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού, έφυγε από τη ζωή.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να συλλάβει τον δράστη και να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό, πώς συνέβη και πού.

Με πληροφορίες από korinthostv.gr

