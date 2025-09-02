Την κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών προκάλεσε η κλήση από γιατρούς του νοσοκομείου Κορίνθου, ότι ένας 22χρονος, τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9), διακομίστηκε από οικεία του πρόσωπα, μαχαιρωμένος στη νοσηλευτική μονάδα.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 03:00 τα ξημερώματα από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου, ότι ο 22χρονος είχε διακομιστεί στα επείγοντα με πλήγμα από μαχαίρι στο λαιμό, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού, έφυγε από τη ζωή.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να συλλάβει τον δράστη και να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό, πώς συνέβη και πού.

Με πληροφορίες από korinthostv.gr