Κόρινθος: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στη Διώρυγα του Ισθμού

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 17 Απριλίου στην Κόρινθο, όταν μια σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας του Ισθμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Korinthostv.gr, η σορός φαίνεται να ανήκει σε νεαρή κοπέλα ηλικίας περίπου 18-19 ετών, τα στοιχεία της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη μεταφορά της νεκρής γυναίκας στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.

Λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου επιχειρούν την ανάσυρση της σορού, ενώ στη συνέχεια πρόκειται να μεταφερθεί με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.