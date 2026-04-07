Βιαστήκαμε μάλλον να «κατεβάσουμε τα κοντομάνικα από τις ντουλάπες» καθώς, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η καλοκαιρία αναμένεται μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη και από Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου επανέρχεται το φθινοπωρινό σκηνικό.

Ο Τάσος Αρνιακός χαρακτηρίζει τον Απρίλιο «κορώνα - γράμματα» καιρικά, επισημαίνοντας ότι πάντα όταν το Πάσχα πέφτει τόσο νωρίς υπάρχει αστάθεια.

Μιλώντας στον Αnt1, ο μετεωρολόγος επεσήμανε ότι οι πιο δύσκολες ημέρες θα είναι αυτές της «εισόδου» προς το Πάσχα, και όχι η Κυριακή.

Την Μεγάλη Πέμπτη αναμένονται βροχές κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική και βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στους 15 βαθμούς κελσίου.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, οι περισσότερες βροχές θα φανούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας το Μεγάλο Σάββατο

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα χτυπήσει το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κυρίως Ήπειρο και Κέρκυρα.

Ωστόσο, την Κυριακή, βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα του καιρού.

Μόνο λίγες βροχές ήπιας ισχύος και ο υδράργυρος θα δείξει 15 με 16 βαθμούς κελσίου. «Θα παίξει σούβλα», δήλωσε χιουμοριστικά ο Τάσος Αρνιακός για τα σχέδια του Πάσχα.