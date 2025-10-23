Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον άντρα της - Διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό η γυναίκα

Συναγερμός για τις Αρχές στο Κορωπί, αφού κλήθηκαν να ανταποκριθούν στον άγριο ξυλοδαρμό 40χρονης γυναίκας στα χέρια του συζύγου της, ο οποίος μάλιστα έχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Μπροστά στο περιστατικό ήταν μάλιστα και δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 3,5 και 4 ετών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα υπέφερε βαριά τραύματα στα χέρια του 50χρονου συζύγου της, ενώ νοσηλεύεται εδώ και ώρες σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένη, στον Ερυθρό Σταυρό.

Η υπόθεση φέρνει για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο την εγκληματική ατιμωρησία των δραστών ενδοοικογενειακής βίας και την έλλειψη μέριμνας για τα θύματα, καθώς το 2023, ο άνδρας είχε συλληφθεί για παρόμοιο περιστατικό.