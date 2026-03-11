Κορωπί: Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα πώλησης μοτοσικλετών στο Κορωπί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση που βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με την οδό Ηρακλειδών, κοντά στο κατάστημα Jumbo.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, στο σημείο βρίσκονται ήδη και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, δίνοντας μάχη με τις φλόγες, καθώς το κατάστημα καίγεται από άκρη σε άκρη.

Παράλληλα, αναμένονται και επιπλέον ενισχύσεις, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί σε γειτονικά καταστήματα και επιχειρήσεις της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.