Κορωπί: Σύλληψη 48χρονης influencer μετά από καταδίωξη - Οδηγούσε μεθυσμένη

Μία 48χρονη influencer και γυμνάστρια συνελήφθη στο Κορωπί τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου (11/04), ύστερα από καταδίωξη του οχήματός της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, το συμβάν έλαβε χώρα περί τις 01:30, όταν η γυναίκα κινούνταν με το όχημά της, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Αστυνομικοί τής έκαναν σήμα να σταματήσει, αλλά εκείνη δεν σταμάτησε με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη, που τελικά σταμάτησε σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής.

Από τον έλεγχο, που ακολούθησε, εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο 78 αναβολικά δισκία.

Παράλληλα, έγινε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι μετρήσεις έδειξαν 0,79 και 0,73 mg/l αντίστοιχα, επίπεδα που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια.

Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί.