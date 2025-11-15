Κορυδαλλός: Συνελήφθησαν 13χρονοι «πορτοφολάδες» που έκλεβαν έξω από το Μετρό

Συνελήφθησαν από την αστυνομία δύο ανήλικοι, ηλικίας μόλις 13 ετών, στον Σταθμό Μετρό «Κορυδαλλός», που φέρονται ότι έκλεβαν πορτοφόλια από ανυποψίαστους περαστικούς.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν μια 19χρονη στον χώρο του σταθμού και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν από την τσάντα της το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό.
Οι αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», που πραγματοποιούσαν περιπολίες στους χώρους του σταθμού, εντόπισαν άμεσα τους δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.
