Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής Μεγάλης Εβδομάδας, η Χριστιανοσύνη βίωσε την Παρασκευή (10/04) την απόλυτη κορύφωση του Θείου Δράματος.

Σε μια ημέρα απόλυτου πένθους, χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τους ναούς της χώρας για να παρακολουθήσουν την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και να ακολουθήσουν την περιφορά με βαθιά ευλάβεια.

Σε μοναστήρια και κεντρικές ενορίες, οι καμπάνες ήχησαν πένθιμα και οι πομπές, με επίκεντρο τους περίτεχνα στολισμένους Επιταφίους, μετέφεραν στους δρόμους το διαχρονικό μήνυμα της θυσίας, της λύτρωσης και της προσμονής για την Ανάσταση.

Συγκίνηση στην Αθήνα και ύμνοι μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην πρωτεύουσα, η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαιτέρως βαρύθυμη και επιβλητική. Στον κατάμεστο Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αθήνας, τελέστηκε η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερωνύμου.

Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, συμμετέχοντας στο κλίμα εσωτερικής περισυλλογής.

Αμέσως μετά, ακολούθησε η Περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι πιστοί ακολούθησαν την πομπή στους δρόμους της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας εψάλησαν τα Εγκώμια σε τρεις στάσεις.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς εκτυλίχθηκε μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου η πομπή σταμάτησε εν μέσω απόλυτης σιγής και θρησκευτικής κατάνυξης.

Εντυπωσιακές συναντήσεις Επιταφίων σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Κλίμα βαθιάς συγκίνησης επικράτησε και στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, όπου η βραδιά σημαδεύτηκε από την καθιερωμένη συνάντηση των τριών επιταφίων που προέρχονταν από τις μεγαλύτερες ενορίες της πόλης.

Αντίστοιχα, στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης εκτυλίχθηκαν εικόνες μοναδικής λαμπρότητας. Στην Πλατεία Αριστοτέλους πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα συμβολική τελετή, καθώς διασταυρώθηκαν οι δρόμοι πέντε Επιταφίων από διάφορους Ιερούς Ναούς του ιστορικού κέντρου.

Συγκεκριμένα, στο σημείο έφτασαν οι λιτανευτικές πομπές από τον Καθεδρικό Προσκυνηματικό Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, τον ενοριακό Ναό της Παναγίας των Χαλκέων, την Ιερά Μονή της Αγίας Θεοδώρας και τον μετοχιακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του Τρανού.

Η εντυπωσιακή αυτή συνάντηση διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, αποτελώντας πλέον θεσμό που στοχεύει στην ανάδειξη και ενίσχυση του προσκυνηματικού και θρησκευτικού τουρισμού της συμπρωτεύουσας.

To πένθιμο μήνυμα και στα νησιά της χώρας

Το πένθιμο μήνυμα της Μεγάλης Παρασκευής ταξίδεψε σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας, με την κάθε περιοχή να αναβιώνει τα δικά της ξεχωριστά έθιμα. Στη Σύρο, οι επιτάφιοι συναντήθηκαν στην επιβλητική πλατεία Μιαούλη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος βρέθηκε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για τις ημέρες του Πάσχα.

Εξίσου κατανυκτικές ήταν οι εικόνες στη Μυτιλήνη, όπου η περιφορά των επιταφίων κατέληξε στη μαγευτική προκυμαία του λιμανιού της πόλης.

Στην ηπειρωτική χώρα, ξεχώρισε το σκηνικό στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, εκεί όπου ενώθηκαν οι επιτάφιοι από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου και τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής μέσα σε ένα κλίμα μοναδικής μυσταγωγίας.

Την ίδια ώρα στο Ιόνιο, η Κέρκυρα πλημμύρισε από πένθιμες μελωδίες, καθώς η περιφορά του επιταφίου πραγματοποιήθηκε με τη μεγαλοπρεπή συνοδεία φιλαρμονικών από όλο το νησί.

Τέλος, στη Σάμο, η θρησκευτική ευλάβεια αποκορυφώθηκε όταν όλες οι ενορίες συγκεντρώθηκαν στην ιστορική πλατεία Πυθαγόρα, ενώνοντας τις φωνές των πιστών στα εγκώμια της ημέρας.