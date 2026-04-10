Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Ποιοι σταρ του Χόλιγουντ ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο πριν τον Ρόμπερτ Πάουελ

Μεγάλη Εβδομάδα στην ελληνική τηλεόραση χωρίς τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, δεν γίνεται αφού η θρησκευτική μίνι σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι, παραγωγής 1977, προβάλλεται σταθερά από τον ΑΝΤ1 κάθε χρόνο για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ πριν είχε παιχτεί και από άλλους σταθμούς.

Το πρόσωπο του Ιησού έχει ταυτιστεί με αυτό του βρετανού ηθοποιού, Ρόμπερτ Πάουελ, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ο καλύτερος τηλεοπτικός Χριστός και είναι δύσκολο να φανταστούμε κάποιον άλλο στον συγκεκριμένο ρόλο.

Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του '70 όταν ο Τζεφιρέλι προετοίμαζε τη σειρά δεν είχε στο μυαλό του τον Ρόμπερτ Πάουελ, αλλά δύο σταρ του Χόλιγουντ που ήταν ήδη διάσημοι και αγαπητοί στο κοινό: τον Αλ Πατσίνο και τον Ντάστιν Χόφμαν.

Από τη μία ο Πατσίνο έχει μόλις παίξει στο σίκουελ του Νονού, από την άλλη ο Χόφμαν μετρούσε ήδη τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, μία εκ των οποίων για την ταινία Ο Πρωτάρης που είχε εκτοξεύσει από τα πρώτα του βήματα τη δημοτικότητά του.

Έτσι, δεν προκαλεί καθόλου εντύπωση που τα ονόματά τους ήταν στην κορυφή της λίστας που είχε κατά νου ο Τζεφιρέλι για τον ρόλο του Ιησού σε μια τόσο φιλόδοξη παραγωγή.

Άλλωστε, το κόστος της μίνι σειράς ήταν τεράστιο για την εποχή και σύμφωνα με αναφορές, κυμαινόταν μεταξύ 20 και 45 εκατομμυρίων δολαρίων, με πολλούς να αποκαλούν τη σειρά «την πιο ακριβή ιστορία που ειπώθηκε ποτέ».

Σκοπός των παραγωγών ήταν ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ να προβληθεί πρώτα ως μίνι σειρά από το NBC στην Αμερική και στη συνέχεια να παιχτεί στους κινηματογράφους παγκοσμίως.

Ακριβώς λοιπόν επειδή το εν δυνάμει κοινό ήταν τεράστιο, ο Φράνκο Τζεφιρέλι τελικά απέρριψε τους Χόφμαν και Πατσίνο, κρίνοντας πως είχαν ταυτιστεί με τους ρόλους που είχαν υποδυθεί ως τότε στην καριέρα τους, αλλά και επειδή το όνομά τους είχε αέρα Χόλιγουντ, κάτι που ο ίδιος δεν ήθελε.

Ακόμα απορρίφθηκε και η ιδέα να παίξει τον Ιησού ο Άγγλος ηθοποιός Τομ Κόρτνεϊ, ο οποίος είχε παίξει - μεταξύ άλλων - στην ταινία Δρ. Ζιβάγκο και είχε ανακοινωθεί για τον ρόλο του Ιησού.

Έτσι άρχισε να αναζητά κάποιον άγνωστο ηθοποιό από την αγγλική θεατρική σκηνή με τη σύζυγο του παραγωγού της σειράς να του προτείνει τον Ρόμπερτ Πάουελ, τον οποίο είχε δει σε σίριαλ του BBC.

Στην αρχή ο Τζεφιρέλι τον προόριζε για τον ρόλο του Ιούδα, αλλά όταν τον πέρασε από οντισιόν, είδε ότι δεν του έκανε για αυτό τον ρόλο και έτσι σκέφτηκε να τον δοκιμάσει στον ρόλο του Ιησού. Όταν τον είδε, ο Τζεφιρέλι κατάλαβε ότι είχε βρει τον πρωταγωνιστή του και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε.

Μάλιστα, για να κάνει τον Ιησού να διαφέρει ουσιαστικά από όλους τους υπόλοιπους ρόλους και να αποδώσει το θεϊκό στοιχείο καλύτερα, ζήτησε από τον Πάουελ να κρατάει μόνιμα ανοιχτά τα μάτια του.

Σε όλη τη σειρά μόνο μία φορά ο πρωταγωνιστή ανοιγόκλεισε τα μάτια του, ενώ το ίδιο έκανε και το παιδί που υποδύθηκε τον μικρό Ιησού.