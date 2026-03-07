Μενού

Κως: Άγρια συμπλοκή κρατουμένων πάνω σε πλοίο - Τραυματίστηκαν αστυνομικοί

Άγρια συμπλοκή κρατουμένων στο κατάστρωμα πλοίου σημειώθηκε στην Κω, με τον καβγά να ξεκινά από δύο ποινικούς.

Άγρια συμπλοκή κρατουμένων στο κατάστρωμα πλοίου σημειώθηκε στην Κω, με τον καβγά να ξεκινά από δύο ποινικούς και να μπλέκει τελικά μέχρι και αστυνομικούς.

Το περιστατικό, αναφέρει το dikastiko, έλαβε χώρα σε πλοίο της γραμμής προς την Κω, όταν δύο κρατούμενοι, 44 και 27 ετών, συνεπλάκησαν κατά τη μεταγωγή τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι ίδιοι όσο και οι αστυνομικοί που τους συνόδευαν.

Οι δύο κρατούμενοι, επιτέθηκαν αρχικά σε τρίτο συγκρατούμενο και ακολούθως εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς στα άνω άκρα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, απόπειρα απόδρασης, βία κατά υπαλλήλων και παραπέμπονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

