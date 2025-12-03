Μενού

Κουκάκι: Φθορές σε μαγαζιά και ATM - Άγνωστοι τα έκαναν «γυαλιά καρφιά»

Φθορές σε καταστήματα και ΑΤΜ προκάλεσαν άγνωστοι στο Κουκάκι αργά το βράδυ της Τρίτης (02/12).

ΑΤΜ-κουκακι-φθορες
Φθορές σε ΑΤΜ στο Κουκάκι | EUROKINISSI
Εκτεταμένους βανδαλισμούς σε καταστήματα και σε ένα ΑΤΜ προκάλεσε ομάδα περίπου σαράντα με πενήντα νεαρών αντιεξουσιαστών αργά το βράδυ της Τρίτης (2/12) στο Κουκάκι, μετά το τέλος πορείας που είχε προηγηθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, οι άγνωστοι προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές σε τρία καταστήματα και σε ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης, πριν απομακρυνθούν από το σημείο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Στο σημείο άφησαν πίσω τους σπασμένες τζαμαρίες και τρικάκια με συνθήματα υπέρ των καταλήψεων.

Η ομάδα κινήθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ από το κέντρο της Αθήνας προς το Κουκάκι, περνώντας από κεντρικές οδούς της περιοχής και καταλήγοντας στη Βεΐκου, όπου προκάλεσε φθορές στις προσόψεις τριών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, κατέστρεψαν και ένα ΑΤΜ που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

