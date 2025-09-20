Κοζάνη: Έχασε το αριστερό χέρι και το δεξί πόδι ο 54χρονος από την έκρηξη οβίδας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο 54χρονος πολυτραυματίας, από την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9), σε μάντρα χωματουργικών στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Σύμφωνα με το KozaniLife.gr, ο 54χρονος άντρας, έχει υποστεί ακρωτηριασμό του αριστερού άνω άκρου και του δεξιού κάτω άκρου, με εκτεταμένα εγκαύματα στον κορμό και στην κεφαλή. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Ο 54χρονος άντρας παραμένει διασωληνομένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την διακομιδή του αρχικά στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, είχε τις αισθήσεις του.

Η κατάσταση της υγείας του 45χρονου

Ο 45χρονος άντρας νοσηλεύεται στο Μαματσειο Νοσοκομείο Κοζάνης με κάταγμα, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή.

Η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, καθώς οι δύο άντρες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φαίνεται να διενεργούσαν εργασίες .

Σε κάθε περίπτωση, έρευνα για τα αίτια του συμβάντος διενεργούν οι Αρχές.

