Κοζάνη: Έχασε το αριστερό χέρι και το δεξί πόδι ο 54χρονος από την έκρηξη οβίδας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο 54χρονος πολυτραυματίας, από την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9), σε μάντρα χωματουργικών στο Τσοτύλι Κοζάνης.
Σύμφωνα με το KozaniLife.gr, ο 54χρονος άντρας, έχει υποστεί ακρωτηριασμό του αριστερού άνω άκρου και του δεξιού κάτω άκρου, με εκτεταμένα εγκαύματα στον κορμό και στην κεφαλή. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.
Έκρηξη σε μάντρα στην Κοζάνη: Δύο άτομα τραυματίστηκαν
Ο 54χρονος άντρας παραμένει διασωληνομένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την διακομιδή του αρχικά στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, είχε τις αισθήσεις του.
Η κατάσταση της υγείας του 45χρονου
Ο 45χρονος άντρας νοσηλεύεται στο Μαματσειο Νοσοκομείο Κοζάνης με κάταγμα, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή.
Η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, καθώς οι δύο άντρες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φαίνεται να διενεργούσαν εργασίες .
Σε κάθε περίπτωση, έρευνα για τα αίτια του συμβάντος διενεργούν οι Αρχές.
