Μενού

Κοζάνη: Έχασε το αριστερό χέρι και το δεξί πόδι ο 54χρονος από την έκρηξη οβίδας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Ο 45χρονος άντρας νοσηλεύεται με κάταγμα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Reader symbol
Newsroom
Έκρηξη στην Κοζάνη
Έκρηξη σε μάντρα μηχανημάτων έξω από την Κοζάνη | YouTube/sierafm
  • Α-
  • Α+

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο 54χρονος πολυτραυματίας, από την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9), σε μάντρα χωματουργικών στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Σύμφωνα με το KozaniLife.gr, ο 54χρονος άντρας, έχει υποστεί ακρωτηριασμό του αριστερού άνω άκρου και του δεξιού κάτω άκρου, με εκτεταμένα εγκαύματα στον κορμό και στην κεφαλή. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Διαβάστε ακόμα: Έκρηξη σε μάντρα στην Κοζάνη: Δύο άτομα τραυματίστηκαν

Ο 54χρονος άντρας παραμένει διασωληνομένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την διακομιδή του αρχικά στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, είχε τις αισθήσεις του.

Η κατάσταση της υγείας του 45χρονου 

Ο 45χρονος άντρας νοσηλεύεται στο Μαματσειο Νοσοκομείο Κοζάνης με κάταγμα, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή.

Η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, καθώς οι δύο άντρες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φαίνεται να διενεργούσαν εργασίες .

Σε κάθε περίπτωση, έρευνα για τα αίτια του συμβάντος διενεργούν οι Αρχές.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ