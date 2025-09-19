Κοζάνη: Το σενάριο για την έκρηξη στη μάντρα - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας τραυματίας

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη μάντρα σκαπτικών μηχανημάτων, στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφού τού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του από τους γιατρούς στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Κοζάνης, ο πολυτραυματίας, διασωληνωμένος, μεταφέρεται αυτή την ώρα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιππόκρατειο, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Από τις έρευνες που διεξάγει η αστυνομία στον τόπο του ατυχήματος διαπιστώνεται ότι οι φιάλες οξυγόνου είναι άθικτες και διερευνάται το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή αερίου από το ειδικό λάστιχο της οξυγονοκόλλησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ