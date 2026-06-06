Κρήτη: 27χρονος στο νοσοκομείο μετά από ηλεκτροπληξία που υπέστη σε ξενοδοχείο

Ένα σοβαρό περιστατικό ηλεκτροπληξίας έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, (6/6) σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Χερσονήσου στην Κρήτη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, ένας 27χρονος άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Άμεσα ειδοποιήθηκε ιδιωτικό ασθενοφόρο και ο άνδρας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.
Μάλιστα, ειδοποιήθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο στην περιοχή της Αλικαρνασσού και συνόδευσε τον 27χρονο μέχρι το νοσοκομείο, προκειμένου να του παράσχει την απαραίτητη ιατρική υποστήριξη κατά τη διακομιδή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου.
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