Κρήτη: 27χρονος στο νοσοκομείο μετά από ηλεκτροπληξία που υπέστη σε ξενοδοχείο

Ένα σοβαρό περιστατικό ηλεκτροπληξίας έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, (6/6) σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Χερσονήσου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, ένας 27χρονος άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Άμεσα ειδοποιήθηκε ιδιωτικό ασθενοφόρο και ο άνδρας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, ειδοποιήθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο στην περιοχή της Αλικαρνασσού και συνόδευσε τον 27χρονο μέχρι το νοσοκομείο, προκειμένου να του παράσχει την απαραίτητη ιατρική υποστήριξη κατά τη διακομιδή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου.