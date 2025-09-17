Κρήτη: Γυναίκα πέθανε από έλλειψη γιατρών στην Παλαιόχωρα - Τα αυτονόητα ζητούν οι κάτοικοι

Οργή και αγανάκτηση επικρατεί μεταξύ των κατοίκων της Παλιόχωρας στην Κρήτη, όπου μέσα στον Αύγουστο είχε βιώσει ένα περιστατικό τραγικά γνώριμο για την ελληνική πραγματικότητα.

Μία 50χρονη γυναίκα, περί τα μέσα Αυγούστου, είχε ξεκινήσει τότε για Περιφερειακό Ιατρείο της Παλαιόχωρας, που βρίσκεται στο ΚΥ Κανδάνου, καθώς η κοινότητα δεν έχει δικό της, χάνοντας τις αισθήσεις της καθ' οδόν και καταλήγοντας.

Σήμερα, οι ντόπιοι ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή ικανή στελέχωση για τις τοπικές δομές υγείας, αλλά και ωράρια που μπορούν να εξυπηρετήσουν τα όποια έκτακτα συμβάντα.

Κρήτη: «Δεν μπορούμε να πεθαίνουμε τα Σάββατα»

Ο σύζυγος της άτυχης 50χρονης μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΙ, λέγοντας πως είχε βάλει τη γυναίκα του στο αυτοκίνητο, γκινούμενοι προς το ΚΥ, το οποίο απείχε περίπου 15 λεπτά.

«Όλη η Παλαιόχωρα ήταν χωρίς γιατρό. Στην περιφέρεια δεν πρέπει να πεθαίνουν άνθρωποι ούτε τις Κυριακές, ούτε τα απογεύματα, τα Σάββατα ή τις αργίες». Μέχτι να πάμε στο ΚΥ Κανδάνου ήταν αργά», καταγγέλλει.

Πρέπει να σημειωθεί πως π΄ροσφατα συνταξιοδοτήθηκε και ο ένας εναπομείνας γιατρός στο ΚΥ Κανδάνου, με το ιατρείο να λειτουργεί μόνο πενθήμερα, σε εργάσιμες ώρες από τις 08.00 έως τις 14.00, όλως ανίκανο δηλαδή να εξυπηρετήσει έκτακτα ή δύσκολα περιστατικά.