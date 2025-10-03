Κρήτη: Χασισοφυτεία 6 στρεμμάτων με 1.000 δενδρύλλια κάνναβης «ξήλωσε» η αστυνομία

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε και τελικά εντοπίστηκε τεράστια έκταση με χασισοφυτείες στην περιοχή Αφραθιά Τυμπακίου στη Κρήτη, με τις Αρχές να «ξηλώνουν» περίπου 1.000 δενδρύλλια κάνναβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti.gr αστυνομικοί της περιοχής ξεκίνησαν επιχείρηση εκρίζωσης όλων των δενδρυλλίων το πρωί της Παρασκεύης που διήρκησε μέχρι το μεσημέρι καθώς εκτείνονταν σε περίπου 6 στρέμματα μέσα σε θερμοκήπιο.

Όταν τελείωσε η διαδικασία, τα παράνομα δενδρύλλια μεταφέρθηκαν σε φορτηγό του Δήμου Φαιστού, το οποίο βρισκόταν υπο στενή παρακολούθηση από τους άντρες της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα που αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.