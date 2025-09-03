Κρήτη: Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης - Οι κωδικές ονομασίες των ενστόλων του κυκλώματος

Ένα από τα πιο οργανωμένα και επικίνδυνα κυκλώματα ναρκωτικών στην Κρήτη εξαρθρώθηκε από τις αρχές, αποκαλύπτοντας τη δομή και τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ευρεία διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών.

Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από πολυάριθμα μέλη, που αναλάμβαναν διαφορετικά καθήκοντα, με σκοπό να διασφαλίσουν τη διαρκή λειτουργία και κερδοφορία της επιχείρησης.

Η δομή του κυκλώματος

Η οργάνωση είχε μια σαφή και καλά οργανωμένη δομή, χωρισμένη σε τρεις βασικές βαθμίδες. Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας, ενώ οι μεσαίοι και μικρότεροι διακινητές συνεργάζονταν για τη διάθεση ναρκωτικών και άλλων παράνομων εμπορευμάτων.

Ο πυρήνας της οργάνωσης αποτελούνταν από 4 αρχηγικά μέλη, 3 διαβαθμισμένα και 10 ενεργά μέλη της οργάνωσης που ασχολούνταν άμεσα με τη διακίνηση ναρκωτικών. Η ηγεσία περιλάμβανε τον φερόμενο ως αρχηγό, καθώς και τα άτομα του οικογενειακού και κοντινού κύκλου του, όπως η σύζυγος του με το ψευδώνυμο «Άτζελα», που λειτουργούσε ως ταμίας της οργάνωσης.

Μια άλλη σημαντική πτυχή της οργάνωσης ήταν οι οικογενειακοί δεσμοί που διασφάλιζαν τη μυστικότητα και την εμπιστοσύνη. Ο φερόμενος αρχηγός συνεργαζόταν με συγγενικά του πρόσωπα, ώστε να αποφεύγει τη σύλληψη και να προστατεύει τα χρηματικά ποσά και τις ποσότητες ναρκωτικών.

Η κωδικοποίηση των συνομιλιών και οι μυστικές συμφωνίες ήταν σύνηθες φαινόμενο για να παρακάμπτονται οι αρχές.

Η μεσαία βαθμίδα αποτελούνταν από διακινητές, που ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά των ναρκωτικών στα βασικά σημεία διακίνησης. Οι «πιάτσες» στις οποίες δραστηριοποιούνταν οι διακινητές ήταν το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866, περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση.

Τα «χέρια» της οργάνωσης ήταν τα μέλη που πραγματοποιούσαν τη διανομή ναρκωτικών στους πελάτες. Αυτοί οι «street dealers» ήταν 38 άτομα, που με την καθοδήγηση των ανώτερων μελών, προμήθευαν ναρκωτικές ουσίες σε διάφορα σημεία των Χανίων, σε τουρίστες και άλλους πελάτες.

Ένστολοι δράστες – Η «γκόμενα» και ο «μάγειρας»

Η οργάνωση φαίνεται πως είχε πρόσβαση και σε άτομα εντός των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας, που είχαν αναλάβει να παράσχουν πληροφορίες και προστασία.

Ενδεικτικά, ένας αστυνομικός, με το παρατσούκλι «Γκόμενα», φέρεται να ενημέρωνε την οργάνωση για αστυνομικές επιχειρήσεις, ενώ υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο «μάγειρας» φέρεται να είχε στενή συνεργασία με τον επονομαζόμενο «Πατομπούκαλο», καθώς σε προγενέστερο χρονικό διάστημα επισκεπτόταν την οικία του, πραγματοποιώντας συναλλαγές εκ μέρους του.

Ο ρόλος του ως «μάγειρας» αφορούσε την παρασκευή της λεγόμενης «φρίμπας» — μορφή κοκαΐνης. Η έρευνα αποκάλυψε στη συνέχεια ότι το ίδιο άτομο λειτουργούσε και ως σταθερός «αγοραστής» ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης και ηρωίνης, από μέλος εγκληματικής ομάδας που απαρτιζόταν από 12 μέλη της ίδιας οικογένειας.

Οι πληροφορίες από ενόρκες καταθέσεις αποκαλύπτουν την παρουσία τους σε κρίσιμα σημεία, με συνεργασία και καθοδήγηση από ηγετικά μέλη της οργάνωσης.

Ένας ακόμη υπάλληλος της Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να εμπλέκεται ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με έμφαση στην κοκαΐνη, λειτουργώντας υπό τις εντολές και για λογαριασμό του φερόμενου αρχηγού της οργάνωσης και του συνεργάτη του, γνωστού ως «Κούλης».

Κεντρικό σημείο δράσης του ήταν νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στον Πλατανιά, το οποίο χρησιμοποιούταν ως χώρος προμήθειας και κατανάλωσης των ναρκωτικών. Σύμφωνα με την έρευνα, η διακίνηση γινόταν επιτόπου στο κατάστημα, με τους πελάτες — κυρίως τουρίστες — να προμηθεύονται τις ουσίες και να τις καταναλώνουν στις τουαλέτες του χώρου.

Πηγή: ΣΚΑΙ