Κρήτη: «Η μαφία θα μπορούσε να είχε για πλάτες πολιτικούς» είπε πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών

Ο Δημοσθένης Πάκος, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ σχετικά με τις εξελίξεις στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «θα μπορούσαν να εμπλέκονται και πολιτικοί στην υπόθεση».

«Στις πλάτες, θα μπορούσαν να είχαν πλάτες πολιτικούς αλλά μέλλει να δούμε ακριβώς, για να μην κατηγορούμε κάποιους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πάκος για τη μαφία στην Κρήτη.

«Εγώ περιμένω να δω όλη την εξέλιξη της δικογραφίας. Για τον επικεφαλής των Χανίων τοποθετήθηκε τον Γενάρη με εντολή της ηγεσίας. Για να τους στείλεις αυτούς κατηγορούμενους και να περιμένεις να πάνε φυλακή, θέλει πάρα πολύ δουλειά και δικονομική δουλειά. Έχουμε δει ανθρώπους ενόχους, πηγαίνουν στο δικαστήριο και αθωώνονται. Έρχονται και νέες αποκαλύψεις. Περίμενα ότι κάποια στιγμή, και στην Περιφέρεια θα συλληφθούν κάτι τέτοιες οργανώσεις. Δεν πέφτω από τα σύννεφα για τίποτα» ξεκαθάρισε επίσης.

Κρήτη: Ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με φερόμενο αρχηγό

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις από την υπόθεση της μαφίας στην Κρήτη, η οποία εκβίαζε και πωλούσε ναρκωτικά και όπλα, ξεπλένοντας μέσω επιχειρήσεων τα κέρδη τους. Μάλιστα, δύο αδέλφια περιγράφονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, ιδιοκτήτες ξενοδοχείου και beach bar στην περιοχή του Σταυρού Χανίων ενώ εμπλέκεται και το όνομα του Πάνου Καμμένου στην υπόθεση.

Από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ, προέκυψε ότι τα αδέλφια είχαν μεσολαβήσει προκειμένου να διευκολύνουν την ενθρόνιση στη Μητρόπολη Κυδωνίας ενός αρχιμανδρίτη της αρεσκείας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψαν τηλεφωνικές τους επικοινωνίες με τον Πάνο Καμμένο προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους, δηλαδή την τοποθέτηση ενός αρχιμανδρίτη της επιρροής τους στη Μητρόπολη Κυδωνίας.

Αυτό που θα εισέπρατταν για αυτή τους την «υπηρεσία», δεν ήταν χρήματα, αλλά τα οστά του Αγίου Λαζάρου τα οποία ο συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης είχε στην κατοχή του.

Στο φώς ήρθε ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον αρχηγό της σπείρας:

Αρχηγός Σπείρας : Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης

: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης Πάνος Καμμένος: Ναι

Ναι Αρχηγός Σπείρας : Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο. Πάνος Καμμένος : Ναι Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ

: Ναι Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος : 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι Αρχηγός Σπείρας : Τι λες τώρα…

: Τι λες τώρα… Πάνος Καμμένος : Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω Αρχηγός Σπείρας : Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους. Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!