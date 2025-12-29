Κρήτη: Πέντε συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών - Πιθανό το σενάριο οργανωμένου κυκλώματος

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό της Κρήτης, καθώς στελέχη του σώματος προχώρησαν στη σύλληψη πέντε φερόμενων ως διακινητών μεταναστών, όσο οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί δεν έχουν «τελειωμό».

Σύμφωνα με το Λιμενικό, συνελήφθησαν δύο Αιγύπτιοι, ηλικίας 45 και 49 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούν διακινητές των 109 αλλοδαπών που διασώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, (28/12) σε θαλάσσια περιοχή 45 ν.μ. νότια της Γαύδου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση», του άρθρου 45 Π.Κ. «Συναυτουργία» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές που τους μετέφεραν από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Χανίων, συνεχίζει την έρευνα ώστε να εξιχνιάσει ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης αλλά και την πιθανή συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, συνελήφθησαν τρεις Αιγύπτιοι, ηλικίας 19, 22 και 20 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους διασωθέντες στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μύρτου Ιεράπετρας, το βράδυ της Παρασκευής (26/12), ως οι διακινητές που τους μετέφεραν από το Τομπρούκ της Λιβύης έναντι αμοιβής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και των άρθρων 306 «Έκθεση» και 45 «Συναυτουργία» του Π.Κ.