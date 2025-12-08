Μενού

Κρήτη: Ποια είναι η νέα τουριστική επένδυση 50 εκατομμυρίων ευρώ

Μια νέα επένδυση προωθείται στην Κρήτη που αφορά σε 5άστερο resort στην περιοχή της Γεωργιούπολης και πρόκειται για project ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Μια νέα επένδυση προωθείται στην Κρήτη που αφορά σε 5άστερο resort στην περιοχή της Γεωργιούπολης.

Ειδικότερα, πρόκειται για project ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, όπως τουλάχιστον αναφέρεται και στη σχετική ΜΠΕ, που αφορά στο νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα από την ΑΝΑΞ Ξενοδοχειακή που συνδέεται με τον όμιλο Βανταράκη.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

